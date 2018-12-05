تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعددا من المراكز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بكفرالشيخ، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، وبمشاركة عددا من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه جرى إزالة 1020 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 233 فدانا و9 قراريط، من بداية الحملة من أصل 1908 حالة تعدي بمساحة 263 فدانا و7 قراريط و21 سهما، والتابعة لقطاعات الائتمان والإصلاح والمراقبة، منها 59 فدانا و14 قيراط ملاعب، و189 فدانا و11 قيراطا، و10 أسهم أسوار، و14 فدان و6 قراريط و11 سهم تشوينا.

وأضاف أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، حتى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية.