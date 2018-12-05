طالب أهالي بورسعيد، التنفيذيين بتسليك بالوعات الأمطار، وإزالة القمامة حتى لا تتحول الشوارع إلى برك كما حدث خلال الأيام الماضية، خاصة في محيط المدارس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ وأمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة، بدء من اليوم حتى السبت المقبل.

وأكد عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب، أن أعمال النظافة اليومية مستمرة في الحي وجرى رفع كفاءة شوارع الثلاثيني، وخاصة منطقة وأوجينا، وعرابي، و23 يوليو، وعاطف السادات، ومحمد على، ومنطقة العرب وأرض العزب، مشيرًا إلى أنه جرى رفع كميات هائلة من القمامة والمخلفات بشارع عادل الشربيني، ومناطق السلام تمليك، والكويت بالكامل، ورفع كفاءة محيط المدراس من كنس، وتجريف ورفع الرمال، مرورًا بمحيط مدرسة أسامة الشربيني، ومدرسة سان جورج، ومدرسة الدولية، استعدادا للطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد أن جميع مراكب الصيد وصلت أمس إلى أرصفة الميناء وجرى الإعلان عن منع الصيد حتى تحسن الأحوال الجوية.

وحذر المصدر الصيادين بالمراكب والشباك على شاطئ بورسعيد من الصيد لارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار مما يشكل خطورة على حياتهم.