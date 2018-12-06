انطلاق حملة "اعرف- اختبر- عالج" بـ"طب عين شمس" ضد "فيروس سي"

شهد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، أمس، مؤتمر إعلان انطلاق حملة "اعرف-اختبر- عالج" للتوعية بالقضاء على "فيروس سي" والتي ستبدأ يوم 9 من ديسمبر الجاري وحتى 14 يناير 2019 بتنظيم من قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بالكلية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشاد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، بالحملة التي تأتي بالتزامن مع المبادرة التي تتبناها الدولة، واصفاً إياها بالفرصة التي يجب التشبث بها لإعلان مصر دولة خالية من فيروس سي، هذا الفيروس الذي هدد حياة الكثيرين ومثل القضاء عليه حلماً يراود العلماء والأطباء.

وأكد الدكتور محمود المتيني أن "فيروس سي" أصبح مرضاً يمكن التغلب عليه، حيث تصل نسب الشفاء منه إلى 95%، مشيداً بجهود الدولة في القضاء عليه، فقد استطاعت مصر علاج مليوني مصاب بالفيروس من إجمالي 3 ملايين مصاب على مستوى العالم، كما استطاعت الدولة توفير العلاج بتكلفة بسيطة غير مسبوقة على مستوى العالم نتيجة قيام 13 شركة أدوية مصرية بإنتاج مثيل للدواء، ومنوهاً بأن حملة "اعرف-اختبر-عالج" ليست الأولى من نوعها ولكنها استكمالاً لحملات سابقة نظمتها الكلية، حيث تم عمل مسح طبي لجميع طلاب الفرقة الأولى وموظفي الكلية والمستشفيات الجامعية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وتوفير العلاج للمصابين.

وأكدت الدكتورة مها الجعفري رئيس ومنسق الحملة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، تستدعي منا جميعا القيام بدور توعوي تجاه المرض ودعم وتشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرة، مشيرة إلى أن الحملة هنا تستهدف الطلاب والعاملين بالجامعة والاعتماد عليهم في نقل هذه التوعية إلى نطاق أكبر أي أسرهم والمحيطين بهم.

وأضافت أن الحملة ستتواجد في 12 كلية بالجامعة هي كليات الهندسة، التربية، البنات، الآداب، الحقوق، الحاسبات والمعلومات، التجارة، الألسن، العلوم، الصيدلة، وطب الأسنان، على أن تتواجد بكل كلية لمدة ثلاثة أيام على مدار مدة الحملة.

ونوهت الدكتورة أماني مختار المنسق المساعد بالحملة، بأن الفيروس الكبدي سي يطلق عليه "العدوى الصامتة"، حيث إنه تتم الإصابة دون ظهور أعراض تستدعي الفحص الطبي على الشخص المصاب، كما ينتقل الفيروس من مريض لآخر نتيجة الممارسات الخاطئة التي قد لا يدرك البعض مدى خطورتها.

وأوضحت أنه سيتم إجراء تحاليل مجاناً للكشف عن الفيروس من خلال عربات متنقلة بالكليات المستهدفة، وعقد محاضرات توعوية يلقيها أعضاء من هيئة تدريس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ومركز علاج الفيروسات الكبدية، إلى جانب عمل مسابقات وتوزيع جوائز ضمن فعاليات الحملة، أيضاً توزيع منشورات للتوعية، وعرض فيديو نفذته وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الطب.

وأضاف الدكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية في مصر، أن هناك 325 مليون مصاب بـ"فيروس سي" على مستوى العالم، وتحتل مصر المركز الرابع عالمياً من حيث عدد المصابين وفقاً لعدد السكان، كما يوجد 300 مليون مصاب بالفيروس دون علمهم، و65 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الفيروس، لذا فقد أكد على دعم منظمة الصحة العالمية لجميع المبادرات التي من شأنها تغيير صحة المجتمع.