قال المعارض القطري علي آل دهنيم، إن تميم بن حمد أمير قطر، دأب على إذلال القطريين منذ المقاطعة العربية من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يونيو 2017 الماضي.

وأوضح آل دهنيم أن "تميم" منح الأتراك امتيازات كبيرة، وسهَّل تدخلهم في شتى شؤون البلاد الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وحوّل الوجود العسكري التركي المكثف في الشوارع القطرية العاصمة الدوحة لشِبه ثكنة عسكرية.

وأضاف المعارض القطري، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" الإخبارية، أن "تنظيم الحمدين" يعتمد بشكل كلي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحمايته من السقوط أو الانهيار أو من أي محاولات انقلابية ضده من خلال الدعم العسكري الذي قدمه أردوغان للدوحة العام الماضي، وسيطرة قواته على معظم المؤسسات الحيوية بالبلاد.

وأشار إلى أن الأزمة لا تكمن في وجود رأس مال تركي في قطر، لكن الكارثة أن تعمل قوانين السياسة حيث يجب أن تعمل قوانين الاقتصاد.

فيما عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو يرصد التدخلات التركية في قطر، حيث إن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد وجود قاعدة عسكرية محددة المعالم، بل تخطّاه إلى أبعد من ذلك بكثير، بسبب تصرفات تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر، التي أثارت حفيظة الشعب القطري نفسه.