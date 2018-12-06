قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يعجبه اسم المجلس الملي، مؤكدا أنهم يعملون في القانون الجديد على تغيير اسمه، "إحنا مواطنين الأقباط مواطنين الملة، ومينفعش نقول عليهم كلمة طائفة، وطلبت تسمية جديدة للمجلس الملي".

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أنه طلب منهم أيضًا تعديل اختصاصات المجلس القانونية، مستطردًا: "تغيير الاسم مش سهل هيحتاج مجلس الشعب ومجلس الجمهورية، لأنه طالع بأمر ملكي زمان".

وأشار إلى أن عدد أعضاء المجلس في القاهرة 24 عضوا و7 في الإسكندرية وفي كل إيبارشية 5 أعضاء.