قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه أغلق حسابه على "فيسبوك" بسبب الصداع، مضيفا: "الرهبان أيضا يجب أن يعيشوا مع أنفسهم ويغلقوا حساباتهم".

من ناحية أخرى، تحدث البابا تواضروس، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، عن المنيا وما بها من مشكلات تواجه الأقباط، حيث قال "المنيا لها ظروف خاصة فعدد السكان كبير، ولها وضعية خاصة، ولكن المشكلات المتعلقة بحق الصلاة، الصلاة حق متاح للجميع، ومفروض يبقى بحماية الدولة أنا ببقى في غاية الألم بسبب مشكلة في قرية عن صلاة ثم أن المشكلة دي ينجم عليها أعمال عنف واعتداء وتتصدر صورة مصر من خلال هذه القرية الصغيرة".