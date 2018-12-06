شهد طريق الطريق الإقليمي "شبين الكوم - السادات" بمحافظة المنوفية، انقلاب سيارة شرطة "بوكس" بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ما تسبب في إصابة ضابط و3 أمناء شرطة بإصابات مختلفة.

وقال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن مستشفى السادات العام بالمنوفية استقبل ضابط برتبة نقيب و3 أمناء شرطة أصيبوا بجروح متفرقة بأنحاء الجسد بعد انقلاب سيارة تقلهم على الطريق الإقليمي "شبين الكوم - طملاي".

وأضاف الحفناوي في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية داخل المستشفى وأنهم غادروا جميعا المستشفى بحالة جيدة.