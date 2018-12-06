البابا تواضروس: أتمنى إقامة كنيسة بالسعودية.. وولي العهد صاحب رؤية

أبدى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رغبته وأمنيته في إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، متسائلًا: "لما لا نقيم كنيسة في السعودية ما الذي يمنع إقامتها؟"، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN".

وأضاف "تواضروس"، أن زيارة الأنبا مرقس مطران إيبارشية مدينة شبرا الخيمة وتوابعها إلى السعودية تواكب العصر وما يحدث به من تطورات.

وواصل: "توفير الدولة للزيارة والعبادة شيء كويس بنلاقيه في الإمارات وعمان، ودي خطوة إيجابية"، متابعا: "ولما لا نبني كنيسة في السعودية، الكنائس موجودة في البلاد المجاورة كالإمارات والبحرين والكويت".

وتحدث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: "إنسان له رؤية متسعة رغم أنه شاب".