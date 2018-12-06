السيطرة على حريق في ورشة نجارة بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، على حريق نشب بورشة نجارة، في مشروع مدينة "سيتي لايت"، بمنطقة السيوف، شرقي الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران داخل ورشة نجارة بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة الحريق دون إصابات، وتبين بالفحص أن سبب الحريق ماس كهربائي.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت تحريات البحث الجنائي، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.