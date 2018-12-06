قال المحامي حميدو جميل أحد مقدمي البلاغ ضد رانيا يوسف، إن الفنانة الشابة أسأت للمرأة المصرية، ولزملائها بإطلالاتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفا، "الفستان ليس له بطانة من الأساس".

وأوضح "جميل"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أنه قدم البلاغ ضد الفنانة رانيا لأن القانون يوجب عليهم وعلى أي مواطن أن يبلغ السلطات العامة عن أي جريمة، وأن واقعة رانيا يوسف بهذا الفستان الفاضح تعد جريمة وتحريض على الفسق والفجور.

وأضاف، "ما قمنا به هو واجبنا الوطني، والغرض من تقديم البلاغ ليس استهدافا شخصيا، ولا مصلحة شخصية".

وكانت نيابة استئناف القاهرة، قررت إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف، بضمان شخصي بعد التحقيق معها، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح، إثر ظهورها بفستان لم يلق قبولا مجتمعيا، خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي.

وحضر مع الفنانة رانيا يوسف، شعبان سعيد المحامى بالنقض والممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، عضو مجلس إدارة النقابة.