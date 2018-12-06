قال المطرب مصطفى قمر، إنَّ سوق الموسيقي تغير تمامًا، موضحا أنه حتى ينجح المطرب في جلب الأموال "يجب عليه اتباع طرق أخرى".

وأضاف "قمر"، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" والذي تقدمه سمر يسري، على فضائية "أون إي"، أنَّ "الأغنية أصبحت تتداول من خلال رنات الهواتف، الأغنية اتهانت".

وتابع "قمر": "فيما سبق كان الجميع يشتري الأسطوانة الخاصة بالألبوم لتتبع المغني المفضل لديه، بل البعض كان يسعى جاهدًا لمعرفة أسماء المحلنين والموزعين".

واستكمل "قمر": "يجب أن يتم تصوير الفيديو كليب حال وجود فكرة قوية للأغنية أو عرضها كفيلم صغير، وحتى يتم إنتاج كليب قوى يجب نشره بطريقة أكثر حرفية على القنوات حتى يشاهده أكبر عدد من الجمهور".