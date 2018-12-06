قال المطرب مصطفى قمر، إنَّ أغنية "3 دقات" تعتبر من الأغاني الجيدة، موضحًا أن هناك عدد من الأشخاص يضعون نظريات لإثبات نجاح الأغنية رغم عدم وجود ما يسمى بـ"نظريات نجاح الأغنية"؛ بل توافر عوامل النجاح من عدمه.

وأضاف "قمر"، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" والذي تقدمه سمر يسري على فضائية "أون إي"، أنَّ الأغنية تعتبر "حلوة"، وذلك نتيجة تقديم الدعم الكبير لها من خلال صفحات "السوشيال ميديا" والنجوم الكبار الذين ظهروا فيها.

وأكد "قمر"، أن الدعم المالي يساعد أي أغنية في التقدم للأمام بشكل كبير وفي وقت قليل أيضًا.