أعلن المكتب البابوي للمشروعات، التابع للمقر البابوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن توفير فرص تدريب مجانية بالتعاون مع شركة شلمبرجير للخدمات البترولية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب قبول استمارات التقديم للذكور والإناث من جميع الإيبارشيات داخل الجمهورية للتدريب المجاني على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، حفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وأوضح المكتب أن مدة التدريب 4 أشهر من 1 يناير 2019 إلى إبريل 2019، ويمنح المتدرب مكافأة مالية 1300 لكل شهر، و1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وسيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير، على أن تقدم الطلبات باليد بالمكتب البابوي للمشروعات بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بموعد أقصاه 15 ديسمبر 2018.