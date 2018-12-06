فى مبادرة وطنية رائدة يتم تنفيذها لأول مرة على أرض محافظة أسوان لتوفير الخدمات العلاجية والطبية المجانية للمواطنين أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن نجاح جهود المحافظة بالتنسيق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء فى تنظيم أكبر مستشفى ميدانى بقرية الديوان بوسط مركز نصر النوبة لتقديم خدماتها لجميع قرى المركز والمتمثلة فى مستشفى سعاد كفافى الجامعى برئاسة الدكتور عمرو بسطويسى مدير المستشفى ونائب رئيس الجامعة للقطاع الطبى بعنوان " قافلة الشهيد البطل العميد ساطع النعمانى" حيث من المقرر أن تستمر فى تقديم خدماتها على مدار 4 أيام بدءاً من اليوم الخميس وحتى الأحد القادم ، وأكد محافظ أسوان على أنه تم تكليف الأجهزة المعنية بالمحافظة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية لإنجاح فعاليات المستشفى الميدانى بالتنسيق مع المسئولين بها من خلال توفير وسائل التأمين المختلفة والإحتياجات الضرورية من مصادر مياه الشرب والكهرباء ، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بفعاليات القافلة الطبية والخدمات التى تقدمها ومواعيد العمل بها ، مقدماً شكره لجميع المشاركين فى هذا المستشفى الميدانى من الفريق الطبى والتمريض لحرصهم على تقديم خدمات طبية جليلة تعود بالنفع والخير على كافة المترددين عليها من أهالى قرى نصر النوبة .. ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو بسطويسى نائب رئيس الجامعة وقائد القافلة الطبية المنفذه بمدينة نصر النوبة بأن المستشفى الميدانى يقدم كافة أشكال الخدمات الطبيه والجراحيه لأبناء النوبة كخدمات العيادات الخارجية فى 20 تخصص طبى ، بجانب توفير بنك دم ، ومعمل كامل للتحاليل الطبية ، وقسم أشعه تشخيصية ، وسونار للبطن ، بالإضافة إلى أشعة إيكو للقلب ورسم قلب ، وصيدلية متكامله ومناظير جهاز هضمى ، وغسيل كلوى ، وحضانات أطفال متنقلة ، فضلاً عن إجراء جميع جراحات اليوم الواحد فى مختلف التخصصات الطبية ، موضحاً بأن رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخى أصدر أول أمس قراراً بإنطلاق الفريق الطبى والتمريض لمستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة نصر النوبة بإجمالى 175 فرد منهم 70 طبيب و 50 ممرضة ، بجانب الفنيين والعمال والمهندسين لتكون هذه القافلة الطبية المجانية الثامنة عشر على التوالى منذ مارس 2017 بإستخدام المستشفى الميدانى المتنقل .. وأشار عمرو بسطويسى بأن المستشفى الميدانى تضم ثلاث وحدات كبيرة متنقلة بها ثلاث غرف عمليات جراحية ، بجانب الأقسام السالفة الذكر ، ويضم أيضاً 33 خيمة منهم 21 خيمة للعيادات الخارجية ، بجانب عيادات متخصصة فى الأسنان والعيون ، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة للمستشفى الرئيسى الأم بالقاهرة .. وفى نفس السياق قدم أهالى نصر النوبة شكرهم الجزيل لمسئولى المحافظة ومستشفى سعاد كفافى على إقامة المستشفى الميدانى كنموذج للقافلة الطبية المجانية المتكاملة لتوفير الخدمة العلاجية لهم مما يساهم بشكل مباشر فى تخفيف المشقة والأعباء المالية من التنقل إلى المستشفيات المختلفة لما تتضمنه هذه المستشفى من التخصصات الطبية المتنوعة .