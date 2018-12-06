قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إيقاف 3 أطباء بمستشفى منيا القمح المركزي، بعد وفاة سيدة بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية.

وكان وكيل الوزارة أجرى زيارة للمستشفى بالشرقية، يرافقه دكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالتوجه لمستشفى منيا القمح المركزي، حيث أمر بفتح تحقيق والتحفظ على الملف الطبي، وذلك لوفاة سيدة بالمستشفى.

وتبين من التحقيقات الأولية، عدم تواجد الإخصائي والطبيب المقيم، ووجود طبيب مقيم أخر غير مقيد بالنوبتجية.

جرى إعداد مذكرة بالواقعة، وجرى العرض على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتم إيقاف الأطباء الـ3 ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وتحويل الواقعة إلى نيابة العامة.