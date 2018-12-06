قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية تقدر بشكل جاد دور المرأة المصرية الفاعل وقدرتها على صناعة الفارق نحو تقدم هذا البلد، إذ تجسد ذلك التقدير في تولي 8 وزيرات بالحكومة المصرية في مرحلة فارقة من عمر البلاد.

وأكدت مكرم رفض مصر تماما ما يسمى بتفريغ الأقباط من مصر، مؤكدة أنه مصطلح يحاول البعض الزج به لتصدير رسالة بأن مصر لديها أزمة بين شعبها، ردا على إحدى المشاركات في إحدى جلسات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، المقام بالأردن، تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله، اليوم، حول مسألة تفريغ الأقباط من مصر، مشددة على أن لحمة الشعب المصري يشهد لها التاريخ، ولن يستطيع أحد أن يشتت هذا الشمل بين المصريين في أي من الظروف.

وذكرت وزيرة الهجرة عددًا من المواقف التي تؤكد طبيعة علاقة الشعب المصري ببعضه، مستدلة بأن أول ضربة جوية في حربنا على الإرهاب كانت لصالح مصريين أقباط في ليبيا، وكذلك بناء وترميم الكنائس المتضررة من العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكاتدرائية المرقسية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية تنظر لجميع أبنائها نظرة واحدة دون أية تفرقة على أساس ديني أو مذهبي، وإن كثرت المحاولات لبث روح الفتنة بين الشعب المصري، نزداد مزيدًا من التماسك والترابط، والوقوف صفًا واحدًا أمام أي غرض يسعى لذلك.

وأكدت مكرم، أن من يسعى لهدم الدولة المصرية بأي شكل من الأشكال، سيلقى مصيرًا غير محمود، مشددة على أن جميع المصريين على قلب رجل واحد في هذا الأمر، وهذه رسالة للجميع أن الفرصة غير سانحة لمجرد التفكير في نزع استقرار هذا البلد.