نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة "مجلس الشباب المصري للتنمية"، لقاء حول جهود الوزارة في حماية ورعاية أطفال الشوارع.

وعلى هامش الندوة، نظم طلاب الجامعات والمتطوعين بالمجلس سلاسل بشرية، تضامناً مع قضية الأطفال بلا مأوى وتعبيرًا عن إيمانهم بأهمية مواجهة هذه الظاهرة، وتغيير الصورة الذهنية تجاه الاطفال وصولاً بمرحلة الدمج.

واستعرض حازم الملاح، المتحدث الرسمي باسم برنامج "أطفال بلا مأوى" بالوزارة، خلال كلمته، جهود الوزارة في تقديم الرعاية والحماية لأطفال الشوارع، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون والشراكة مع المجتمع المدني، والاستعانة بالخبرات السابقة في هذا المجال.

وأشار الملاح إلى أن "فرق الشارع" التي تعمل في المحافظات استطاعت التواصل بشكل كبير مع الأطفال، والحصول على ثقتهم لتقديم أوجه الرعاية وتحقيق المصلحة للأبناء، موضحًا أن الخط الساخن 16439 يتلقى البلاغات يوميا لتقديم الخدمات للأطفال.

من جانبه أعرب محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مجلس الشباب المصري"، عن دعمه الكامل للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، واستثمار جميع المتطوعين في المحافظات المستهدفة لخدمة الأطفال بلا مأوى.

وأضاف ممدوح أن برنامج "أطفال بلا مأوى" من مشروعات السعادة في مصر، لأنها تقدم الخدمة الحقيقية للأطفال من خلال الوحدات المتنقلة ومؤسسات الرعاية التي تم تطويرها.

وشكر الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على اهتمامها بتلك القضية وتواصلها الدائم مع الشباب، وفتح قنوات التواصل بشكل مستمر.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية "الأطفال بلا مأوى"، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 10 محافظات مستهدفة، وهي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بني سويف، أسيوط، والمنيا"، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال، و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.