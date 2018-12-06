قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار التفاح المستورد تراجعت خلال الأيام الماضية.

وأضاف "السني" لـ"الوطن"، أن أسعار التفاح المستورد تتراوح ما بين 13 و15 جنيها للكيلو، متراجعة من 25 و30 جنيها للكيلو، كاشفا أن تراجع أسعار التفاح المستورد لم تتأثر باستبعاده من قوائم التسعير وفقا للدولار الجمركي المخفض، باعتباره سلعة استفزازية أو ترفيهية.

كانت وزارة المالية أعلنت، السبت الماضي، اسـتمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018، في حين استثني قرار وزير المالية عدد كبير من السلع من التعامل بالدولار الجمركي والاتجاه للتعامل مع الدولار بالسعر المعلن من البنك المركزي المصري.