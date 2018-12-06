قال أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبه سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ومتوسطة على القاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضاف عبد العال لـ"الوطن"، أنه يسود طقس مائلًا للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب الصعيد نهارًا، باردًا ليلا.

وأوضح رئيس الأرصاد الجوية، أن الأمطار تكون أقل حدة بدءً من الغد، حيث تبدأ انكسار هذه الموجة الباردة السبت المقبل، حتى تنحصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتسقط على السواحل الشمالية الشرقية الأحد المقبل، وتتحسن الأحوال الجوية من الإثنين المقبل.