قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه يجب علينا أن نتكاتف في الظروف الجوية الصعبة التي نمر بها حاليًا، موضحًا أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلف المحافظين ورؤساء الأحياء وكافة المسؤولين بتكثيف الجهود من أجل أن نعبر مرحلة الأمطار بسلام.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المحافظين موجودين في الشوارع لمتابعة إزالة آثار الطقس السيئ.

وتابع: "يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ونبذل أقصى جهودنا في الظروف الجوية الصعبة، الدول لا تتقدم إلا بالتكاتف".