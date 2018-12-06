قررت نيابة منيا القمح برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة سيدة توفيت داخل مستشفى منيا القمح المركزي بعد انفجار الرحم وإجرائها عملية ولادة قيصرية.

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إيقاف 3 أطباء بمستشفى منيا القمح المركزي، بعد وفاة سيدة إثر انفجار الرحم أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة "خديجة. م"، 30 عاما، ربة منزل، بعد تعرضها لانفجار في الرحم وإجرائها عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى منيا القمح.

وأجرى وكيل الوزارة زيارة للمستشفى بالشرقية، يرافقه دكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالتوجه لمستشفى منيا القمح المركزي، حيث أمر بفتح تحقيق والتحفظ على الملف الطبي، وذلك لوفاة سيدة بالمستشفى.

وتبين من التحقيقات الأولية، عدم تواجد الإخصائي والطبيب المقيم، ووجود طبيب مقيم أخر غير مقيد بالنوبتجية.

جرى إعداد مذكرة بالواقعة، وجرى العرض على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتم إيقاف الأطباء الـ3 ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وتحويل الواقعة إلى نيابة العامة.

وقال طبيب بالمستشفى إن السيدة توجهت إلى المستشفى الأربعاء الماضي لإجراء عملية ولادة وعند توقيع الكشف الطبي عليها أفاد الطبيب أن ما تشعر به ليس آلام ولادة وأنه تقرر إجراء عملية الولاد لها في اليوم التالي وغادرت السيدة ثم عادت في اليوم التالي الخميس، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن انفجار الرحم.

وتابع أنها كانت أجرت عمليتين ولادة قيصرية في أوقات سابقة وحدث نزع بمكان الخياطة ونزفت كمية من الدماء وأجريت لها عملية ولادة قيصرية لاسعافها إلا أنها توفيت هي والجنين.