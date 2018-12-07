بالصور| قبل تجريم صعوده في التسعينات.. مشاهير تسلقوا الهرم

تسلق الأهرامات كان أمرا غير مجرما، حتى تسعينات القرن الماضي، حينما صدر قانون حماية الآثار الذي منع تسلق الهرم حفاظا على الأحجار من التآكل، وقد تسلقته الفنانة ماجدة في مشهد الختام الشهير لفيلم "حواء على الطريق".

"حفناوي عبدالنبي‏‏" أشهر من ارتبط اسمه بتسلق الهرم الأكبر‏،‏ إذ ظل يتسلقه يوميا لمدة 50 عاما، ورافقه آلاف المشاهير والسياح، ‏وكان يتسلقه خلال 6 دقائق، ولقبة الرئيس محمد نجيب بالبطل.

تسلق العاهل السعودي الملك سعود الهرم مع "عبدالنبي"، الذي أعطاه ألف جنيه أسترليني عندما رافقه في زيارته للهرم‏،‏ والرئيس اليوغوسلافي الأسبق ‏جوزيف تيتو‏‏، الذي أعطاه علبة سجائر ذهبية خاصة به‏، والرئيس الروسي الأسبق خروشوف أهداه ساعة يده، وكذلك أهداه شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، والإمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسي هدايا قيمة‏.‏

وأثناء التواجد البريطاني في مصر، اعتاد الإنجليز تسلق الهرم، ونشرت "الديلي ميل" البريطانية، مؤخرا، 100 صورة تؤرخ لرحلات تلك الفترة في الهرم.

وترصد سلسلة الصور الفوتوغرافية النادرة التي يعود تاريخها للفترة ما بين تسعينات القرن الـ19، وثلاثينيات القرن العشرين (1890 و1930) والسياح يستمتعون بالتنزه، ويأخذون قيلولة بعد الغداء، ومحاولات السيدات تسلق الهرم.