قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين في أسيوط، تعليقًا على محاولة أحد المواطنين الانتحار في أسيوط احتجاجًا على خصم 4 أفراد من بطاقته التموينية، إن الشخص يبدو عليه أنه غير متزن، وهدد أنه سينتحر، وسيتم إضافة الأربعة أشخاص على البطاقة بعد تصحيح البيانات.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن وزارة التموين أعطت مهلة 3 أشهر للمواطنين لتحديث بياناتهم، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص تخلفوا عن عملية التحديث، وأنه سيتم حذف كل من لا يستحق التموين.

وأوضح أن بعض الأفراد المحذوفين عادوا إلى البطاقات بالفعل اليوم، وسيتم إعادة المحذوفين من المستحقين في خلال عدة أيام فقط، مشيرًا إلى أن الغرض هو التدقيق والتحقيق من أن جميع الأفراد في البطاقة مستحقين.