بالصور| "What Happens" تكرم خالد سليم وتمنحه لقب "نجم العرب"

كرمت مؤسسة What Happens، النجم خالد سليم، عن مجمل أعماله لعام 2018 ومنحنه لقب "نجم العرب" لهذا العام وفقًا استطلاع رأي كبير على مستوي منطقة الخليج.

يذكر أن سليم يعرض له مسلسل أبواب الشك والذي يلعب بطولته ويشاركه فيه عدد من نجوم الفن.