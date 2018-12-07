كشف الفنان خالد سليم عن طرحه لأغنية جديدة "سينجل" خلال الفترة المقبلة بعنوان "لسه كتير" كلمات وليد الغزالي وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبدالوهاب.

ونفى سليم خلال لقائه مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامج "أون ست" المذاع عبر فضائية "ON E" أن يكون ترك الغناء وتفرغ للتمثيل، مؤكدًا أنه وقع ألبوم خلال عام 2012 وتم طرحه في الأسواق خلال عام 2016 واستغرق 4 سنوات بسبب ارتباطه بشركة إنتاج واحدة وتوقيعه لهم.

وتوقع خالد سليم نجاح الأغنية الجديدة واعتبرها رجوع قوي له في سوق الغناء وأن كل من سمعها أثنى عليها بشكل كبير.

وأوضح خالد سليم أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد "اتنين رايح جاي" مشيرًا إلى أن الفيلم تم تصويره خلال عام 2016 ويحتوي على اغنيتين رائعتين.

وأشار خالد سليم إلى مسلسل "أبواب الشك" والذي يشارك في بطولته، مؤكدًا أنه مسلسل تشويقي تصل عدد حلقاته لـ60 حلقة.