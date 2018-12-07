أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، عن تلقيه تقريرا من شركة وادي النيل للغاز حول موقف الغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تبين من التقرير وجود زيادة مطردة في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.

وأوضح المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه جرى توصيل الخدمة لـ 1744 عميلا منزليا جديدا خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعي 147 ألف و284عميلا، فيما بلغ عدد العملاء التجاريين "المعادل منزلي" 212 عميلاً، في حين وصل إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز الطبيعي 162 مخبزا، فيما بلغ عدد العملاء "التجاري" 176 عميلا ما بين مخابز إفرنجية ومطاعم ومقاهي.

وكشف التقرير، أنه بالنسبة للعملاء الصناعيين فقد وصل إجمالي العدد إلى 66 مصنعا بمختلف المناطق الصناعية، فيما تتم حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي لعدد 4 مصانع وهي نيو تكستيل، المصري للورق، كارديوميد، العريش للأسمنت.

وفيما يخص توصيل الغاز الخاص بـ "مشروع 7500 عميل" وصل إجمالي العملاء المستفيدين من خدمة توصيل الغاز إلى 3669 عميلا بقرية بني هاورن، و3889 عميلا بقرية تزمنت الشرقية، و671 بعزب أحمد وهبة وسعيد وخفاجة، و3003 عملاء بمنطقة الحمرايا شرق النيل، كما تجرى أعمال توصيل الغاز بعمارات محي الدين/ تزمنت الشرقية ليصل عدد الأسر المستفيدة من الخدمة إلى 187 عميلا.

وحول موقف توصيل الغاز بالنسبة لـ"مشروع 27500 عميل" جرى توصيل الخدمة لعدد 2468 عميلا بالكوم الأحمر، فيما تم توصيل الخدمة لـ 355 أسرة بمنشية الروضة، والبدء في أعمال توصيل الغاز لمركز ناصر حيث وصل عدد العملاء والمشتركين إلى 9271 عميلا بمركز ناصر، بجانب توصيل الخدمة لعدد 16783 عميلا بمركز الفشن، بالإضافة إلى 16769 عميلا بالواسطي، و1613 بعزبة رياض باشا، و1336 بمنطقة الشناوية.

وتنسق الشركة مع الهيئات والمرافق المختلفة هيئة الطرق والكباري، الري والموارد المائية، الصرف، السكة الحديد وغيرها لاستخراج التصاريح اللازمة لتحقيق الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي.