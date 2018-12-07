تنظم نقابة المهندسين غدا السبت الملتقي الأول لشباب المهندسين بمسرح النقابة العامة.

وأشارت الدكتورة داليا فتحي رئيس لجنة الشباب إلى أن الهدف من الملتقى هو دمج شباب المهندسين حديثي التخرج وطلبه السنة النهائية بكليات الهندسة بسوق العمل الفعلي، عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفني يتم تقديمها من خلال الملتقى والذي سيتم خلاله أيضا تقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشعب الهندسية علي اختلافها.

بالإضافة إلى محاضرات عامة في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي وتطوير اللغة الانجليزية واستعراض لأهم المنح الدراسية المخفضة، بالإضافة إلى إطلاعهم على كافة الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة، وإتاحة تقديمها للحضور بصورة مجانية أو مخفضة من خلال العروض التي سيقوم بتقديمها رعاة اليوم والتي ستشمل أيضا عروضا لتدريبهم وتأهيلهم لاحقا في مقراتهم ومواقعهم المختلفة.

ويتخلل اليوم التعريف بنقابة المهندسين ودورها لشباب المهندسين وفي نهاية اليوم سيتم تكريم عدد من أوائل الخريجين بكليات الهندسة المختلفة على مستوي الجمهورية، مع إقامة حفل فني غنائي لشباب المهندسين.

وقالت "فتحي" إن الرؤية الحقيقية لهذا الملتقى تتبلور في أن يكون ملتقى شباب المهندسين ملتقى سنوي ودوري لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية، على المستجدات الفنية على مستوي التدريب والعمل الاحترافي وذلك للمهندسين على مستوي كافة المحافظات من خلال يوم واحد مهني وتدريبي واجتماعي ترفيهي يتم تحت مظلة النقابة العامة للمهندسين.