يستمر الطقس السيئ بالإسكندرية، حيث هطلت الأمطار واشتدت العاصفة الرعدية مع هبوب رياح باردة تسببت في إغلاق بوغازي الدخيلة والإسكندرية لمدة 4 أيام، بسبب ارتفاع موج البحر 4 أمتار.

وشهدت شوارع المحافظة زحاما مروريا بسبب تراكم مياه الأمطار، ورفعت أجهزة المحافظة، حالة الطوارئ القصوى وذلك لاستقبال النوة، وسحب المياه المتراكمة من الشوارع، حيث جرى الدفع بـ94 سيارة كسح وسحب المياه.

كما تسبب الطقس السيئ في انهيار سور من الطوب التابع لأرض فضاء، في تحطم 3 سيارات "ميكروباص، ملاكي، نقل"، أثناء وقوفهم بجواره، دون حدوث إصابات.

ومن جهته قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم هيئة الميناء، إنه نظرا لارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار، وزيادة سرعة الرياح لتصل إلى 26 عقدة، جرى الاستمرار في إغلاق بوغازي بالدخيلة والإسكندرية.

وأضاف "الغندور" لـ"الوطن"، أنه يجرى متابعة وقياس الرصدة الجو مائية على مدار الساعة، وعند هدوء الرياح والأمواج وتحسن الرؤية سيتم فتح البوغاز، مؤكدًا أنه جاري التواصل مع إدارة الحركة لأن الأمواج مرتفعة جدا ولابد من قياس معدل الريح من 6 إلى 8 ساعات، مؤكدا على استمرار عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل طبيعي.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه اجتمع مع وفد مجلس الوزراء المشكل من قبل رئيس الوزراء لمتابعة الحوادث التي نتجت عن الطقس أمس، وجرى اطلاعهم على كافة المستجدات حول الحوادث واستعدادات الطقس السيئ الذي ضرب الإسكندرية منذ أربعة أيام، لافتا إلى أن أعمال الصرف مستمرة منذ 6 أيام في الشوارع لاستقبال النوه.