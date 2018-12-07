شنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حملة لضبط حائزي المواد المخدرة بدائرة القسم بإشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، وقادها اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وشارك فيها العميد يحيى راضة رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم.

وأسفرت الحملة، عن ضبط كل من محمد غ ع 29 سنة، ومحمد ص ع 31 سنة، وصلاح م س 33 سنة، عاطلين ومقيمين بدائرة مركز الخانكة، حال ترددهم على دائرة القسم وبحوزتهم 500 جرام من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

كما جرى ضبط كل من إسلام ف ع 19 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، ونورا ح ح، 17 سنة، ربة منزل ومقيمة الوراق، حال ترددهما على دائرة القسم وبحوزتهما 180 جراما من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.