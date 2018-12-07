وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، 3 وزراء أفارقة للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه وصل المطار كلا من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا إبراهيم باتل قادما من اسطنبول، وأماني أبوزيد المفوضة الأفريقية للبنية التحتية، قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وزيرة التعليم الفني والتدريب في مدغشقر "Lydia rahantassa" قادمة من اسطنبول، وأنهيت إجراءات وصولهم من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.

ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.