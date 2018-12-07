وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف المرور على المستشفيات ومتابعة العمل ورفع كفاءة الأداء، والعمل على تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية، بهدف تحسين الأداء والعمل على مواجهة المشكلات على أرض الواقع ووضع حلول فورية لكافة المعوقات.

وفى ذلك السياق، أجرى الدكتور عماد حمدي، مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، اليوم، جولة ميدانية بمستشفى كفر الدوار العام، يرافقه أحد أعضاء الفريق الإشرافي بالإدارة الصحية بكفر الدوار، ونائب مدير المستشفى، وتابع أقسام الاستقبال وبنك الدم والمطبخ وغرف النفايات والعناية المركزة والحروق والسموم والحضانات.