أصدرت مديرية الصحة بالبحيرة، بيانا صحفيا حذرت فيه المواطنين من استخدام المولدات الكهربائية والمواقد في التدفئة، مؤكدة أن استخدام هذه الوسائل في التدفئة، يؤدي إلى الاختناق نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزراة الصحة بالمحافظة، أن استخدام المولدات الكهربائية والمواقد في التدفئة، أمر كارثي حيث يلقى العديد من المواطنين حتفهم بسبب الاختناق، مشيرا إلى أنه يحذر من ذلك بعد تكرار مثل تلك الوقائع العام الماضي في الشتاء.

وأهاب وكيل الوزارة، بأهالي البحيرة بعدم استخدام هذه الوسائل في التدفئة، لأنها حتما تسبب الحرائق أو الموت بالاختناق، كما حذر من استخدام المدفأة الكهربائية لأنها تؤدي إلى نفس النتيجة.