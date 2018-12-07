أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها للتعاقد مع 35 "سائق حفار" للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.
وتتمثل الشروط في الآتي:
- أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية، أو الابتدائية، أو الإعدادية.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية (3 سنوات قدوة حسنة) أو أعفي منها.
- أن يكون حاملاً لرخصة قيادة مهنية درجة أولى.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة في 1 ديسمبر 2018.
- أن يجتاز الاختبارات الفنية التي تجريها الشركة على قيادة المعدات.
- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.
- أن يكون من مواليد القاهرة الكبرى.
وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:
- صورة شهادة المؤهل الدراسي.
- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- صورة رخصة القيادة.
- صورة الرقم القومي.
- صورة شهادة الميلاد.
- أصل الصحيفة الجنائية (حديثة).
تقدم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة بالوايلي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 25 ديسمبر 2018، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.