أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها للتعاقد مع 35 "سائق حفار" للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وتتمثل الشروط في الآتي:

- أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية، أو الابتدائية، أو الإعدادية.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية (3 سنوات قدوة حسنة) أو أعفي منها.

- أن يكون حاملاً لرخصة قيادة مهنية درجة أولى.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة في 1 ديسمبر 2018.

- أن يجتاز الاختبارات الفنية التي تجريها الشركة على قيادة المعدات.

- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

- أن يكون من مواليد القاهرة الكبرى.

وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صورة رخصة القيادة.

- صورة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- أصل الصحيفة الجنائية (حديثة).

تقدم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة بالوايلي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 25 ديسمبر 2018، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.