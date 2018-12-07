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«الخائن» يُشعل الزمالك

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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره التنزاني

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره التنزاني

البابا تواضروس عن حبه للأطفال: "أرى فيهم البراءة والوضوح وعدم التلوث"

البابا تواضروس عن حبه للأطفال: "أرى فيهم البراءة والوضوح وعدم التلوث"

بزي طبيب وبانيو موتى «الفيشاوي» يعود للإثارة بأجواء مرعبة

بزي طبيب وبانيو موتى «الفيشاوي» يعود للإثارة بأجواء مرعبة

ختام دورة الفصل المعكوس وأدوات الجيل الثاني للإنترنت بجامعة دمنهور

ختام دورة الفصل المعكوس وأدوات الجيل الثاني للإنترنت بجامعة دمنهور

مدير معهد ناصر: 23 وحدة مسح أجرت فحوصات للمواطنين للكشف عن "فيروس سي"

مدير معهد ناصر: 23 وحدة مسح أجرت فحوصات للمواطنين للكشف عن "فيروس سي"

السيسي للرئيس التنزاني: سنشارك في حفل توقيع عقد إنشاء سد "ستيجلر جورج"

السيسي للرئيس التنزاني: سنشارك في حفل توقيع عقد إنشاء سد "ستيجلر جورج"

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