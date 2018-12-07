أكد المهندس أشرف محمدي، وكيل وزارة الري بمحافظة كفر الشيخ، حدوث "نحر وأكل وقطع" بأحد شواطئ مدينة بلطيم أمام قرية الزهراء عقب ارتفاع الأمواج بشكل كبير وزائد عن المعدل الطبيعي، مشيرا إلى أنه جرى تحريك نحو 11 معدة من معدات الري وحماية الشواطئ للمنطقة التي بها نحر وتبين ارتفاع الأمواج ومنسوب المياه بنسبة تراوحت ما بين 2 إلى 1.5 متر.

وأوضح وكيل وزارة الري، في تصريح لـ"الوطن"، أنه على الفور جرى إبلاغ وزير الري ومحافظ كفر الشيخ وهيئة حماية الشواطئ، ووجه الوزير بسرعة التعامل مع الحدث قبل وقوع خسائر، وتواجدت كافة القيادات التنفيذية للمكان وجرى استدعاء نحو 8 لوادر كبيرة وصغيرة وحفار ومعدتين آخرتين وعمل حد فاصل بعرض نحو 5أمتار في مكان حدوث النحر الواقع ما بين مصرف زراعي وأرض زراعية خالية من المزروعات، وجرى تأمين الشاطئ بالسد الذي جرى بناءه والسيطرة على النحر في أقل من ساعة، إلى أن يتم إنشاء مصدات في هذا المكان.

وتابع وكيل وزارة الري بالمحافظة، أن النحر أدى لحدوث قطع ومرور المياه بالاراضي الرملية غير المنزرعة ووصولها إلى مصرف المحيط الأيمن ومنه إلى نهاية ترعة أبو دخان، وتوجهت القيادات وعلى رأسها المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وعبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري والمهندس السعيد هميسة، رئيس قطاع الري بالوجه البحري والمهندس محمد صالح، نائب رئيس هيئة الصرف للوجه البحري والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ، وطلعت عبدالقادر رئيس مدينة بلطيم ، وتم غلق الترعة والسيطرة على المياه بإنشاء السد.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، أصدرت بيان، مساء اليوم، ذكرت فيه أن الأمواج المرتفعة للبحر المتوسط أدت لحدوث قطع بالشاطئ ومرور المياه بالأراضي الرملية غير المزروعة ووصولها إلى مصرف المحيط الأيمن لسياح، ومنه إلى نهاية ترعة أبودخان بمدينة بلطيم في كفر الشيخ.

وأشار البيان، إلى أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تأثيرات نتيجة التغيرات المناخية المتقلبة على طول السواحل الشمالية ومنطقة شمال الدلتا والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر، منذ مساء أمس، مضيفاً أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري وجه جميع أجهزة الوزارة المعنية بنطاق محافظة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الحدث، وتوجه من قيادات وزارة الري لمحافظة كفر الشيخ مدعومين بمعدات الوزارة، لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، لترميم القطع في الشاطئ ووقف تداخل مياه البحر للمصرف والترعة وحسم هذه المشكلة الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.