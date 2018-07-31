موظف ونجله يقتلان مزارعا في كفر الشيخ.. والسبب: خلاف على ري الأرض

قتل مزارع بطعنه نافذة بالبطن لخلافات مع موظف ونجله على أسبقية ري الأراضي الزراعية بكفر الشيخ، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع رضا عبدالمعطي (27 عاما - مزارع ويمتلك سوبر ماركت)، في مشاجرة مع "سيف .ع.ا.ا" (57 عاما - موظف بالوحدة المحلية بالكوم الطويل)، ونجله "أحمد" (20 عاما - عامل)، وتبين إصابته بطعنة نافذة بالبطن، وجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله، وأدعت الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة.

وبسؤال شقيقه "محمود" (48 عاما - صاحب سوبر ماركت)، اتهم الموظف ونجله بالتعدي على شقيقه بالضرب، وإحداث إصابة أودت بحياته، لخلاف بينهم على أسبقة ري الأراضي الزراعية، وألقى ضباط بيلا القبض على المتهم الأول، وجار القبض على نجله، وإجراء التحريات عن الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة.