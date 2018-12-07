عاين فريق من النيابة العامة بشبرا الخيمة موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بشارع ضاحي بعزبة رستم بشبرا الخيمة، والذى أدى إلى تصدع 3 منازل مجاورة.

وأمرت النيابة باستجواب المصابين لمعرفة ملابسات الواقعة، كما طلبت من المسؤولين عن حي غرب شبرا الخيمة تقرير عن الواقعة والمنازل المتضررة من الحادث لحصر الخسائر.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، بنشوب حريق بشقة بشارع ضاحي بعزبة رستم. وإصابة 9 أشخاص، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بأحد الشقق السكنية بعزبة رستم بشبرا الخيمة، أثناء إعداد فيشار خلال الاحتفال بسبوع نجل صاحب الشقة، مما أدى إلى هدم جدار المنزل.

جرى نقل المصابين للمستشفى، والسيطرة على الموقف، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، واللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد يحي راضي رئيس المباحث، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بشارع ضاحي عزبة رستم ثاني شبرا، ملك "رضا. م. ش"، 39 عاما، سائق، نتج عنه احتراق بعض منقولات الشقة وإصابة 9 أشخاص، كانوا بالشقة للاحتفال بسبوع نجل مالك الشقة.

وتبين من المعاينة أن جميعهم مصابين بحروق متفرقة بالجسم، وجرى حجز 3 منهم بمستشفى ناصر العام، و2 منهم بالقصر العيني، و2 بمستشفى كوتشنر، وتصرح للباقي بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

وبسؤال مالك العقار، أفاد أنه حال إشعال شقيقته شعلة صغيرة لتحضير فشار للاحتفال بالسبوع، تسرب منها كمية من الغاز، مما أدى لاشتعالها وانفجارها، ولم يتهم أحد بالتسبب بوقوع الحريق.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.