انتقل فريق من النيابة العامة في الخصوص، لمعاينة موقع جريمة قتل ممرض على يد زوجته وعشيقها حيث توجهت النيابة بصحبة قوة أمنية من قسم شرطة الخصوص، وجرى تمثيل الجريمة من قبل المتهمة "ي. م"، 19 عاما، والمدعو "ع. ب. س"، 26 عاما، أمام فريق النيابة والمباحث.

وقالت المتهمة، في اعترافاتها، إنها أثناء ممارستها وعشيقها الرذيلة شعرت بأن زوجها يفتح باب الشقة فأسرع العشيق للاختباء في دولاب حجرة النوم وعندما دخل الزوج الحجرة كعادته فتح الدولاب لتغيير ملابسه وإذ به يفاجئ بوجوده به.

وأضافت الزوجة، أن "المجنى عليه اندهش من المفاجأة فأمسك في المتهم وانهال عليه ضربا، فتوجهت أنا إلى المطبخ وأمسكت بيد الهون وانهلت على رأسه حتى أخلص عشيقي من يده، وعندما سقط على الأرض أمسك المتهم الثاني بإيشارب خاص بي وخنق الزوج من الرقبة حتى تأكدت من وفاته".

وتابعت المتهم "بعد ذلك قمنا بالاستيلاء على هاتفه المحمول، وشاشة عرض، وتوجهنا إلى محافظة أسيوط للابتعاد عن أعين رجال المباحث".

عقب ذلك وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد.

كان المقدم محمود عادل، رئيس مباحث الخصوص، تلقى بلاغا من أهالي عزبة "الأمير" بالعثور على جثة المدعو "م. ع. ع"، 26 عاما، مساعد تمريض بإحدى المستشفيات داخل شقته بالطابق الرابع دائرة القسم، وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

وتوصلت تحريات اللواء علاء فاروق مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، أن مرتكبي الواقعة كل من "ي. م. م"، 19 عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، و"ع. ب. س"، 26 عاما، عامل وسابق اتهامه في قضايا سرقة، وإنهما عقب الحادث هربا إلى محافظة أسيوط للاختباء هناك.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.