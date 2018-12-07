تحدث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أزمة دير السلطان الشهيرة، عندما تعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الرهبان، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية تلجأ إلى القانون في الوقت الحالي.

وقال تواضروس، خلال لقائه ببرنامج "صوت الشارع"، المذاع عبر القناة الأولى، مع الإعلامي محمد علوي، إن مشكلة دير السلطان وتعدي سلطات الاحتلال عليها مشكلة قديمة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه المفترض أن الأزمة انتهت عام 1970 عندما حكم بحق الكنيسة القبطية بها.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تماطل حتى الآن في تنفيذ الحكم، وأن الأزمة الأخيرة اشتعلت عندما احتاج الدير للترميم ما دفع إلى قدوم مهندس لإجراء أعمال الترميم، لافتًا إلى أن الكنيسة تلجأ في الوقت الحالي إلى الشق القانوني.