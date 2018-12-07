أعلنت نقابة المهندسين، عبر موقعها الرسمي، مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2019، وحددت النقابة الشرائح الخاصة بالمشروع على النحو التالي:

وحددت النقابة الرسوم والمصاريف الإدارية للاشتراك في المشروع كالتالي:

- المصاريف الإدارية لكل بطاقة علاجية 85 جنيهًا.

- قيمة استخراج كارنيه الرعاية 15 جنيهًا.

أما بالنسبة لاشتراك المهندسين المشتركين بمشروع الرعاية الصحية لأول مرة:

- رسوم قيد العضو الجديد الذي يرغب في الاشتراك بالمشروع قدره 100 جنيه، حتى 50 سنة.

- رسوم قيد العضو الجديد الذي يرغب في الاشتراك بالمشروع قدره 200 جنيه، من عمر 51 حتى 55 سنة.

- رسوم قيد العضو الجديد الذي يرغب في الاشتراك بالمشروع قدره 300 جنيه، من عمر 56 حتى 60 سنة.

- رسوم قيد العضو الجديد الذي يرغب في الاشتراك بالمشروع قدره 500 جنيه، من 61 سنة فما أعلى.

أما عن طرق سداد الرسوم، فتتم من خلال:

1- الدفع عبر الكارت الائتماني بمقر النقابة العامة.

2- إمكانية السداد عن طريق فوري، وإتمام باقي الإجراءات بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية.