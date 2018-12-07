داعبت النجمة السورية أصالة جمهورها، في حفلها بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس.

وكشفت أصالة لجمهورها، في بداية الحفل، عن ارتدائها فستان للحفل من مدة طويلة، قائلة: "فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافا".

وافتتحت النجمة أصالة حفلها على نغمات أغنية "بكرة أحلى".

كانت الفنانة رانيا يوسف أثارت موجة عاصفة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ارتدائها فستانًا جريئًا خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، اعتذرت عنها لاحقًا بعد أن قدّم محامون بلاغات للنائب العام تتهمها بالتحريض على الفسق والفجور. وقالت إن السبب في أن "بطانة الفستان اتزحلقت"، ما أدت إلى أزمة أرجعتها للمصور الذي التقط الصور من الخلف.