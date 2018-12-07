نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول تقرير الموقف الأمني، اليوم.

وجاء التقرير في الفيديو كالتالي، "نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي في استهداف 69 بؤرة إجرامية، وتم ضبط نحو 1400 متهم فيها وبحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري، وكميات من المخدرات، وعلى صعيد ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، تم ضبط 1155 سلاحا ناريا متنوعا، منها 89 بندقية آلية، وورشتين لتصنيع الأسلحة بأداوتها ومعداتها، و3474 طلقة نارية".

وتابع التقرير أنه أُلقي القبض على 12 تشكيلا عصابيا ضموا 33 متهما اعترفوا بارتكاب 61 حادث سرقة، وتمت إعادة 12 سيارة مسروقة، وخلال أسبوع نجح قطاع الأمن العام في كشف غموض 45 حادث متنوع ارتكبهم 62 متهما وتم تأمين تنفيذ 24085 حالة إزالة للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، كما تم تنفيذ 484980 حكم قضائي متنوع.

وأضاف أنه في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مديريات الأمن من ضبط 290360 مخالفة مرورية، وأسفرت جهود الإدارة العامة في شرطة التموين عن ضبط 6469 قضية تموينية، فضلا عن ضبط شرطة الكهرباء أكثر من 74767 قضية سرقة تيار كهربائي و390 مخالفة لشروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال أسبوع من ضبط 856 قضية تهرب من ضرائب عامة وعقارية وقيمة مضافة، وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 33 قضية أموال عامة.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 8 تشكيلات عصابية في مجال سرقة مهمات مصلحية ونشل واستيلاء على حوالات بريدية، إضافة إلى 2905 قضايا متنوعة تم ضبطها، وتم ضبط 578 قضية من قبل مباحث المصنفات.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط 2330 قضية في مجال عملها وإزالة 25241 تعديات على نهر النيل، علاوة على تأمين 906 لانش وباخرة سياحية.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 1476 قضية اتجار وحيازة مخدرات، وضبط أمن الموانئ 36 قضية تهريب و516 قضية متنوعة، وتم ضبط 3868 قضية من قبل شرطة السياحة والآثار في مجال الحفر والتنقيب وحيازة آثار.