تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والوفود المشاركة في المؤتمر إضاءة الأعمال الفنية بميدان إفريقيا المقام بمدينة شرم الشيخ قبل افتتاحه بساعات.

ويفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من الوفود المشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018 اليوم، ميدان أفريقيا الذي تم إنشائه أمام تبة شهد ومدخل معسكر قوات الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ أنه تم إنشاء الميدان ليعبر عن قارة إفريقيا وما تحتويه من حيوانات ليكون رمز دائم لمؤتمر إفريقيا، موضحًا أن الميدان يضم أعمال فنيه وتماثيل من التراث الإفريقي ولوحات مضيئة وخارطة لأفريقيا وبحيرة صناعية بالإضافة لأعمال التشجير والتجميل.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح اليوم مؤتمر "إفريقيا 2018" في نسخته الثالثة بعنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" بمدينة شرم الشيخ والذي سيستمر حتى غدًا الأحد.

وتنظم المؤتمر وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

يشارك في المؤتمر نحو 2000 شخصا من أفريقيا والمنظمات الدولية وعدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية وممثلين عن شركاء مصر فى التنمية وبعض رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الاستثمار في القارة الافريقية ودعم وترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.