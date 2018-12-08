لقى تلميذ مقيم بمركز المحمودية في البحيرة، اليوم، مصرعه، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق أمام قريته، ونقلت الجثة إلى المستشفى المركزي.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "حازم. ط" 15 سنة تلميذ ومقيم بقرية العطف بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبسؤال والده "طه. ع" 58 سنة فلاح ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء عبور نجله المذكور الطريق أمام القريه محل إقامته، اصطدمت به سيارة ميكروباص بقيادة "كمال. س" 30 سنة سائق ومقيم بقرية حلق الجمل بدائرة المركز، مما أدى لإصابته ووفاته.

وقرر قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بعبور الشخص أمامه الطريق، فلم يتمكن من تفاديه واصطدم به.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.