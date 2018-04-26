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الوطن

مصرع نائب رئيس محكمة النقض بانقلاب سيارته بـ"الترعة" في الدقهلية

منذ 15 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع نائب رئيس محكمة النقض بانقلاب سيارته بـ"الترعة" في الدقهلية

صورة أرشيفية

لقي نائب رئيس محكمة النقض مصرعه اليوم، في حادث طريق بعد انقلاب سيارته داخل إحدى الترع بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني من مستشفى جمصة المركزي، بوصول المستشار محمد عبدالله عبد العزيز الجبالي 55 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، والمقيم شارع قناة السويس دائرة قسم ثان المنصورة، جثة هامدة بعد حادث طريق.

انتقل ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال شقيقه عبد العزيز عبدالله 54 سنة، صيدلي، مقيم بندر كفر الشيخ، أقر بأنه أثناء قيادة شقيقه للسيارة رقم ر ص ص 152 ملاكي، بالقرب من مصنع السكر دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلابها في ترعة "بحر يسري" الموازي للطريق، ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وجاري انتشال السيارة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وحُرر المحضر رقم 1367 لسنة 2018 إداري المركز، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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