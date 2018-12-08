أصيب 5 أشخاص في حادثتي تصادم متفرقتين بمركزي أشمون وشبين الكوم بمحافظة المنوفية بسبب سوء الأحوال الجوية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات، وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين بطريق سمادون كفر السيد أمام عزبة السلامية، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة نقل ودراجة نارية دون لوحات، ونجم عن الحادث إصابة اثنين من ركاب الدراجة.

كما تلقى إخطارا آخر بحادث تصادم، ووقوع مصابين بطريق شبين الكوم السادات، بالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة نقل ودراجة نارية اصطدمت بالسيارة من الخلف واصطدام سيارة أخرى بالدراجة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى مدينة السادات العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.