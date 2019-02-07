"الإحصاء": 1.9% ارتفاع في قيمة الصادرات نوفمبر 2018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية، أن قيـمة العجــز في الميـزان التجاري بلغت 3.78 مليار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2018، مقابل 3.47 مليار دولار لنفس الشهر في 2017، بنسبــة ارتفاع قدرها 8.8%.

وأضاف الجهاز، في بيان له أمس، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 1.9%، وبلغـت 2.33 مليار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2018 مقابل 2.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، البترول الخام بنسبة 16.8%، ملابس جاهزة بنسبة 16.5%، أسمدة بنسبة 19.0%، بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها عجائن ومحضرات غذائية متنوعه، بنسبة 12.3%، ومنتجات ألبان 6.8%، وفواكه طازجه بنسبة 40.7%، وأثاث 22.9%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 6.1%، إذ بلغـت 6.11 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2018، مقابل 5.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 8.2%، وسيارات ركوب 31.6%، وقمح 65.7%، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" 12.5%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهــمها الخشب ومصنوعاته بنسبــة 11.3%، وذرة 15.8%، ومنتجات البترول 61.2%، وزيوت مكررة 45.2%.