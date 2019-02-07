قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم اكتشاف حضانات «بير سلم» تابعة لجمعيات دينية تقدم مناهج متطرفة فى شبرا الخيمة وتم إيقافها.

وأضافت، خلال توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة وجمعية «خير وبركة» وجمعية «شباب القاهرة الجديدة للتنمية» أن الوزارة قامت، ولأول مرة، بإعداد منهج تربوى موحد لدور الحضانة، وسيتم تنظيم احتفالية كبيرة لتدشينه خلال شهر، موضحة أن كل الحضانات المرخصة تابعة لوزارة التضامن، مشيرة إلى أنها تستهدف بالتطوير الأطفال الذين تم نقلهم لحيى الأسمرات والمحروسة.

وقالت سحر مشهور، مستشارة وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية «لدينا 14 ألفاً و500 حضانة، بها 850 ألف طفل، يمثلون 8%، فى الفئة العمرية من يوم وحتى 4 سنوات، ويتم قياسها بعدد الأطفال الذين أخذوا قسطاً من التعليم قبل المدرسى، وعددهم قليل، أقل من عشرة إلى واحد»، مشيرة إلى أن «هناك حضانات كثيرة غير مرخصة، بعضها أداؤها جيد، والاتجاه هو لو أنها حضانات جيدة وغير مرخصة يتم العمل على تذليل العقبات، لأن استسهال الغلق يضر، وهناك حضانات متميزة، ووزارة التضامن الجهة الأسهل فى إصدار التراخيص».

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم التعامل مع 95 حالة مشرد و81 طفلاً بلا مأوى، بإجمالى 176 حالة على مستوى محافظات الجمهورية.