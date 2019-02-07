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نشطاء حقوق الإنسان.. «اللى يجاور الخواجة يقبض»

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الأحد.. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات التدريب الفندقي للشباب

الأحد.. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات التدريب الفندقي للشباب

إزالة 77 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

إزالة 77 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

بكري: لن أتردد في فضح المتآمرين على البلد

بكري: لن أتردد في فضح المتآمرين على البلد

أول أيام «مسابقة التعليم»: «السيستم واقع»

أول أيام «مسابقة التعليم»: «السيستم واقع»

مصادر: فحص الفيديو الفاضح الخاص بـ"منى فاروق وشيما الحاج" لتحديد مكانه

مصادر: فحص الفيديو الفاضح الخاص بـ"منى فاروق وشيما الحاج" لتحديد مكانه

صور| منى فاروق ليست الأولى.. فنانون واجهوا خطر السجن "لأفعال فاضحة"

صور| منى فاروق ليست الأولى.. فنانون واجهوا خطر السجن "لأفعال فاضحة"

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مفاجآت صادمة بعد القبض على منى فاروق.. عايروا والدها فانتحر

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بالصور| «عجل» يرفس طبيب بيطري ويصيبه بكسر مضاعف أثناء تحصينه بالفيوم

بالصور| «عجل» يرفس طبيب بيطري ويصيبه بكسر مضاعف أثناء تحصينه بالفيوم

تحليل| تعيينات الـ«3 شهور».. التعليم تتلاعب بـ«الحالمين بتراب الميري»

تحليل| تعيينات الـ«3 شهور».. التعليم تتلاعب بـ«الحالمين بتراب الميري»

«الحصان لما يبرد الكارو يعطل».. حملة لتدفئة الحيوانات «بمشمع أو بطانية»

«الحصان لما يبرد الكارو يعطل».. حملة لتدفئة الحيوانات «بمشمع أو بطانية»

إقبال على تحويل السيارات للعمل بـ«الغاز».. و«غازتك»: يوفر 60% من تكلفة الوقود

إقبال على تحويل السيارات للعمل بـ«الغاز».. و«غازتك»: يوفر 60% من تكلفة الوقود

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