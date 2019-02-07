مصادر: فحص الفيديو الفاضح الخاص بـ"منى فاروق وشيما الحاج" لتحديد مكانه

قالت مصادر أمنية، إن ضباط الإدارة العامة للآداب والإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الداخلية، تفحص الفيديو الفاضح الخاص بالممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، لتحديد مكان تسجيله وموقع بث الفيديو الإباحي.

وأوضحت المصادر، أنه تم التحفظ على الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، بسبب الفيديو الفاضح، لحين عرضهما على النيابة العامة.

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".