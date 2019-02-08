"الأرصاد": طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار على الوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ19 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 11 درجة.

ونشرت الهيئة بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية، وبعض المدن العربية والعالمية، وجاءت كما يلي: