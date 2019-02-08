اجتاحت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أمطارا ما بين خفيفة ومتوسطة على أنحاء المحافظة، مع هدوء الرياح، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لاستقبال النوة المقبلة، حيث حذرت شركة الصرف الصحي من وضع السيارات أعلى المطبات والشنانيش، ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، وتجنب حدوث أي تعطيل في حركة المرور وسير السيارات في الشوارع بسهولة ويسر.

وطالبت المحافظة، المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار وضرورة متابعة خرائط الأمطار.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، إن الشركة استعدت لاستقبال النوه وذلك من خلال تنظيف الشنانيش والمطبات، وفتح مصبات الكورنيش، مؤكدًا على توزيع السيارات في البؤر للتعامل الفوري مع حالات التجمع.